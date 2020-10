Magazine Bruxas e ritos movimentam trama de 'Desalma', nova série de terror brasileira Os costumes e ritos que movimentam a trama encontram inspiração nas colônias ucranianas que ainda hoje preservam um pedaço de leste da Europa no Brasil

O Brasil é um país de muitas faces, mas algumas delas ainda são ocultas para muita gente. Tradições e manifestações culturais de várias regiões costumam dar as caras em filmes, séries e novelas feitos aqui, mas é com certo ineditismo que a mais nova produção do Globoplay, "Desalma", leva às massas uma cultura que é quase desconhecida mesmo em terras brasileiras. "É um Bra...