Magazine Bruna Marquezine reúne João Guilherme e mais famosos em festa de aniversário beneficente Atriz celebrou a chegada de seus 29 anos com uma festa beneficente em prol da organização IKMR (I Know My Rights), ONG dedicada ao apoio e proteção de crianças refugiadas

A atriz Bruna Marquezine celebrou a chegada de seus 29 anos com uma festa beneficente em prol da organização IKMR (I Know My Rights), ONG dedicada ao apoio e proteção de crianças refugiadas. A celebração aconteceu num espaço infantil em São Paulo e contou com a presença de amigos, parceiros e algumas das crianças assistidas pela instituição. Leia também: 'Minha Voz é Resistência': a...