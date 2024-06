Magazine Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney O anúncio do envolvimento de Bruna na produção aconteceu nesta terça (4). A série conta com nomes como Sergio Malheiros, Bruno Montaleone, Sophia Abrahão, Malu Rodrigues, entre outros

Bruna Marquezine vai estrear como diretora e produtora em breve. Ela fez parte da equipe de criação e direção de "Amor da Minha Vida", uma das novidades do Disney+, que lançará vários produtos a partir deste ano. O anúncio do envolvimento de Bruna na produção aconteceu nesta terça (4). A série conta com nomes como Sergio Malheiros, Bruno Montaleone, Sophia...