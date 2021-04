Magazine Bruna Marquezine assume namoro com Enzo Celulari Na noite desta terça (13), Dia do Beijo, a atriz publicou no Stories do Instagram uma foto em clima de romance com o namorado. "Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu ela

Após muitas especulações, Bruna Marquezine, 25, e Enzo Celulari, 23, assumiram que estão juntos. Na noite desta terça (13), Dia do Beijo, a atriz publicou no Stories do Instagram uma foto em clima de romance com o namorado. "Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu ela. A imagem foi feita no início do ano, em Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco. Enzo repost...