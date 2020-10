Magazine Brasileiro sente mais falta do cinema e 66% vão retomar planos culturais, diz estudo Pesquisa publicada nesta quinta-feira mostra que grande parcela do população pretender realizar pelo menos uma atividade cultural presencial nos próximos meses

Enquanto o processo de reabertura do setor cultural já vai se alastrando pelo país, dois terços, ou 66%, dos brasileiros afirmam pretender realizar pelo menos uma atividade cultural presencial nos próximos meses. É o que indica uma pesquisa do Datafolha em parceiria com o Itaú Cultural publicada nesta quinta (8). Esse percentual é maior do que aqueles que di...