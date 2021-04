Magazine Brasileiro está lendo mais na pandemia, diz Sindicato dos Editores Pesquisas promovidas pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostra que no primeiro trimestre de 2021, a receita com a venda de livros somou mais de R$ 544 milhões

O Dia Mundial do Livro, comemorado hoje (23), apresenta dois quadros no Brasil: um muito positivo e outro preocupante, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Marcos da Veiga Pereira. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para celebrar o livro, incentivar a leitura, homenagear a...