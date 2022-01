Magazine Boninho posta enigma sobre participantes do "BBB 22"; veja possíveis nomes Internautas comentaram o enigma dizendo que já olharam várias vezes e não conseguem decifrar

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, enlouqueceu a web na tarde deste domingo ao publicar um vídeo no Instagram com imagens da casa da 22ª edição do Big Brother Brasil e deixar um enigma sobre os possíveis integrantes do camarote do reality, que estreia em 17 de janeiro. No vídeo, ele deixou uma legenda com o enigma: "2022-22, que tem, tem também 'bá', um paí...