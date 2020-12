Magazine Bob Dylan vende mais de 600 composições em acordo de quase R$ 1,5 bilhão Acordo pode ser a maior aquisição de todos os direitos de publicação em um único ato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Universal Music comprou todo o catálogo de composições de Bob Dylan, com mais de 600 canções, incluindo os clássicos "Blowin 'in the Wind", "The Times They Are A-Changin'" e "Like a Rolling Stone". Segundo o jornal americano The New York Times, o acordo pode ser a maior aquisição de todos os direitos de publicação em um único ato. A...