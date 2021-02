Magazine Big Fone vai tocar três vezes na semana no BBB 21, diz Boninho Ação deve acontecer no sábado e no domingo

Após a eliminação de Kerline do BBB 21, o diretor Boninho disse, na madrugada desta quarta (3), que o Big Fone voltará a tocar três vezes nesta semana. O anúncio foi feito por meio de uma postagem publicada por ele no Instagram. Em resposta a uma seguidora que perguntou quando a ação vai acontecer, Boninho respondeu: "Acho que vamos fazer dois no sábado, e o terc...