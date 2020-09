Magazine Beyoncé e Jay-Z passam férias em iate mais comprido que campo de futebol Aluguel da embarcação custa mais de R$ 10,6 milhões por semana

Beyoncé, 39, e Jay-Z, 50, estão aproveitando o verão europeu como poucos podem. Na companhia dos filhos, o casal de músicos foi flagrado por paparazzi a bordo de um iate luxuoso na costa da Croácia. De acordo com o site TMZ, a embarcação foi fretada por eles da Imperial Yatchs, especializada em barcos enormes e cheios de pompa. No caso do LANA, que foi o e...