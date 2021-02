Magazine Belo é preso por show em escola no Complexo da Maré, no Rio Cantor realizou evento sem autorização no fim de semana passado

O cantor Belo, 46, foi preso nesta quarta-feira (17) pela Delegacia Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Segundo o G1, Belo é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, durante a pandemia. A apresentação aconteceu no último dia 13...