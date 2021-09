Bebê do disco "Nevermind" da banda Nirvana em 1991, Spencer Elden agora exige a retirada de sua imagem quando pequeno da capa do disco em futuras novas versões.

De acordo com o TMZ, a Universal Music está prestes a comemorar o 30º aniversário do álbum e pretende divulgar várias reedições do projeto, o que tem irritado Elden, que na capa aparece nu.

Sua advogada, Maggie Mabie, disse à publicação que "é hora de acabar com a exploração infantil e a violação de privacidade". Ela afirma que todos os anos Elden sofre com uma enxurrada de comentários a respeito da capa que o deixa constrangido.

O aniversário de 30 anos da capa é nesta sexta (24). A Universal planeja lançar várias reedições e diversos formatos (digital, CD e vinil) a partir de 12 de novembro. Todas as reedições foram remasterizadas digitalmente.

Em agosto, Spencer, hoje com 30 anos, processava a banda por exploração sexual. De acordo com o jornal The Guardian, o processo conta com 15 réus, dentre eles a viúva do vocalista Kurt Cobain, Courtney Love, e a gravadora que lançou e distribuiu o disco.

Spencer Elden pede uma indenização de US$ 150 mil (o equivalente a R$ 787 mil) de cada uma das partes por "exploração sexual infantil comercial desde quando Elden era menor de idade até os dias atuais", diz a defesa.

Na imagem do disco, o bebê aparece nadando pelado indo atrás de uma nota de dólar. No processo consta que Elden alega ter sofrido uma produção de pornografia infantil com sua imagem.

Danos permanentes por causa dessa exposição teriam afetado a cabeça dele o que incluiria "sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas".

O jornal aponta que Elden diz que nunca teria sido pago pela imagem estampada no projeto. Mas informações prévias davam conta de que os pais de Elden receberam cerca de US$ 200 na época.

Em entrevista em 2007, Spencer Elden disse ao Sunday Times que era "meio assustador que muitas pessoas me viram nu. Me sinto a maior estrela pornô do mundo".

Em 2016, quando completou 25 anos, o álbum "Nevermind" já havia comercializado mais de 30 milhões de cópias desde o seu lançamento.