Magazine BBB21: Viih Tube chegou a desmentir que participaria do programa “Eu estou literalmente ativa [nas redes sociais], do mesmo tanto que eu sempre fui. Normal. Estou aqui em casa”, afirmou em seus Stories no último sábado (16)

A atriz e youtuber Viih Tube, 20, começou a fazer sucesso em meados de 2014, com a publicação de vídeos para o YouTube onde contava curiosidades sobre sua vida e fazia brincadeiras com seu ex-namorado, o youtuber Luis Mariz, 21. Atualmente ela soma mais de 16 milhões de seguidores em seu Instagram. Viih Tube foi um dos nomes citados para possíveis participantes do BBB...