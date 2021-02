Magazine BBB21: Sarah foi motorista de app nos EUA e herdou jeito 'espião' da mãe ex-policial Sister desponta como uma das favoritas para ganhar essa edição do Big Brother Brasil

Em uma das edições mais polêmicas do Big Brother Brasil, Sarah Andrade, 29, chegou devagar. Anônima, pertencente ao grupo Pipoca, ela apareceu pouco na primeira semana, o que lhe garantiu um lugar no Paredão de estreia. Quase um mês depois, ela assumiu o comando do jogo e desponta como uma das favoritas. "Fiquei bem angustiada no começo, porque ela não teve chance...