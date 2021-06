O ex-BBB e professor João Luiz, 24, fez um desabafo, nesta terça-feira (15), após receber críticas e comentários negativos sobre um conteúdo que publicou afirmando que os filtros do Instagram afinam os traços de pessoas negras.

"Eu fiz um post ontem sobre filtros do Insta que afinam os traços das pessoas pretas e vocês não têm noção do tanto de gente que veio me falar que é exagero, mi mi mi, além dos inúmeros comentários no meu direct", disse em seu Twitter.

"Às vezes eu acho que vocês só querem justificativa para destilar racismo mesmo", continuou o professor. Em outro tuíte ele escreveu: "agora me responde... eu falei alguma mentira? Pelo amor de deus". Muitos internautas demonstraram apoio ao ex-BBB.

"Quem ataca é por que finge não entender a problemática sobre essas questões, que na maior parte das vezes não atinge elas! Mas, como sempre! Certíssimo João!", afirmou um seguidor. "Essa discussão é muito pertinente, a maioria dos filtros embranquece e afina os traços real, mas esse povo se aproveita", escreveu outro.

Em seu Instagram, o ex-BBB publicou um Stories comentando o que havia acontecido e afirmou que não iria mostrar os comentários que recebeu para não dar "palco para esse povo". No final do mês de maio, o Globoplay e Multishow anunciaram que João Luiz e Babu Santana, 41, estarão na próxima temporada do programa Trace Trends.

João Luiz apresentará o quadro EducAção, que irá mostrar histórias, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens das diversas periferias do Brasil, nas áreas de educação e ciência. Já Babu irá comandar o Fala Babu, quadro onde ele irá compartilhar experiências e vivências pessoais.