Magazine BBB21: Prova do Líder será de habilidade com duelos mata a mata Segundo o apresentador Tiago Leifert, os próprios participantes irão escolher quem vão desafiar na prova desta quinta-feira (8)

Durante o BBB 21 todas as quintas-feiras são marcadas pela Prova do Líder. Nesta quinta-feira (8) a apresentadora Ana Clara contou alguns detalhes sobre como será a escolha do líder desta semana, na prova que acontecerá durante a exibição ao vivo do programa. A competição chegou agora no seu top 10, e a prova do líder será dividida em fases. A primeira irá co...