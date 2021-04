O Big Brother Brasil (BBB 21) chegou na reta final. Nesta semana os participantes Arthur, Camilla de Lucas e Pocah se enfrentam pela permanência no programa, transmitido pela TV Globo.

Segundo enquete parcial do jornal O Popular, de Goiás, até o momento, a sister Camilla de Lucas deve ser eliminada, com porcentagem de 40% dos votos. Arthur pontua 29% e Pocah 31%.

No entanto, ainda é possível uma mudança no resultado final, levando em consideração que a torcida da funkeira decidiu pedir a saída do participante Arthur! Quem deve sair? Vote em nossa parcial paredão BBB 21 aqui.

Como foi a votação no BBB?

Líder Gilberto indicou Camilla de Lucas diretamente ao Paredão. Num contragolpe, Camilla de Lucas indicou Pocah para a berlinda. Assim, Arthur, Camilla de Lucas e Pocah se enfrentam. Arthur recebeu 3 votos, em votação aberta, que aconteceu na sala da casa mais vigiada do Brasil. A eliminação será na próxima terça-feira (27).

