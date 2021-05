A última festa da atual edição do Big Brother Brasil 21 deve garantir o agito dentro da casa neste sábado (1º). Os quatro participantes que continuam na disputa irão aproveitar diversas apresentações virtuais de artistas do Brasil e internacionais.

Estão confirmados os shows de Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Entre os artistas nacionais, participarão Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão.

As apresentações serão feitas aos brothers e sisters no decorrer da festa Memórias. Toda a comemoração dos quatro últimos participantes será no segundo andar da casa, onde todos irão reviver momentos marcantes de sua participação no BBB 21.

Na terça-feira, 4 de maio, ocorre a grande final do reality, que terá o seu tradicional show de encerramento com os participantes do camarote da casa. Karol Conká, Projota, Pocah, e Rodolffo com seu companheiro de dupla Israel se apresentam no programa.

Pela primeira vez, toda a transmissão do encerramento do reality show acontecerá diretamente do gramado da casa, onde Tiago Leifert comandará o último programa da temporada. O trio finalista assistirá à retrospectiva dos cem dias do BBB, literalmente, de camarote.

O cantor Projota diz que ainda não sabe se o coração vai aguentar e que será especial reencontrar os amigos de confinamento na final do BBB que ele participou. "Estou bastante empolgado por esse dia, que representa muito pra mim. Tenho certeza de que vai ser uma apresentação que eu nunca vou esquecer", afirma.