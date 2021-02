Caio parece estar disposto a deixar o BBB 21 na tarde deste domingo (14). Anjo da semana, ele viu o vídeo da esposa com a filha mandando um recado para ele e parece ter ficado nervoso ao achar que ela estaria estranha.

Antes de subir para o almoço, Caio já dizia que saberia só de olhar nos olhos da esposa Waléria se tudo estaria bem ou não. E parece que a percepção dele foi a pior possível.

As câmeras do momento foram cortadas pela produção e muita gente reclamou pelas redes sociais. Porém, minutos depois, Sarah e Rodolffo, os convidados dele para o almoço, apareceram o consolando e pedindo para que ele não perdesse a calma.

Porém, Caio fez suas malas e parecia disposto a pedir para sair até as 16h deste domingo. Ele pediu para conversar com a produção e com a psicóloga antes de confirmar a decisão.

Nas redes sociais, o nome do participante foi alçado a um dos temas mais comentados. Muita gente tem dado apoio a ele nesse momento. Rodolffo, ídolo e melhor amigo de Caio dentro do confinamento, tem tentado demover essa ideia de sua cabeça, mas Caio diz estar certo de sua saída nas próximas horas.

Em trecho que deu para ouvir, a esposa se mostra carinhosa com ele. "Oi amor, estamos muito orgulhosos de você e morrendo de saudades", começou.

Depois, é possível ouvir ela conversando com a própria mãe, a sogra de Caio, sobre o prato que ele mais gosta. Waléria termina o vídeo dizendo que o ama junto da filha pequena. "Perdi até o apetite. A minha mulher estava estranha", reiterou Caio aos outros brothers.