Eliminado do BBB 21 com 61,34% dos votos, Arthur disse na manhã desta quarta (28), no Mais Você, que não mostrou a sua melhor versão no relacionamento com Carla Diaz, dentro do reality.

O brother rebateu Ana Maria Braga que afirmou que ele se mostrou "zero romântico" dentro do reality. "Eu sou romântico sim, sou o cara que manda flores. Talvez, eu não tenha mostrado a minha melhor versão", disse.

O instrutor de crossfit também confirmou que levou um puxão de orelha da sua mãe pelo seu comportamento.

A apresentadora o questionou sobre a reação fria dele quando Carla voltou do Paredão falso e se declarou para ele. Arthur disse que foi pego de surpreso e estava muito assustado. "É o meu jeito. Poderia ter feito mais, mas é a minha forma também de demonstrar carinho. Eu preciso aprender com os meus erros e com a minha falta de sensibilidade".

Ele também foi indagado sobre o seu comportamento quando Carla passou mal durante uma Prova do Líder, e ele não a ajudou. Arthur afirmou que teve medo de ser desclassificado se saísse do espaço da dinâmica, e que viu que ela estava sendo acudida por Juliette, Pocah e Caio. "Mas nada disso justifica o fato de não ter ido. Foi uma escolha que não foi certa".

Sobre ter pedido, durante uma festa, para que Viih Tube apresentasse amigas dela de São Paulo para ele, Arthur foi categórico. "Não fui nem um pouco homem. Eu estava sendo um babaca."

"É o momento que você faz uma brincadeira sem maldade, e que você vai sofrer as consequências depois", completou.

O instrutor de crossfit afirmou que está com muita saudade e que quer conversar com Carla Diaz. "Mesmo que seja para escutar coisas que eu não quero escutar. E para pedir desculpas". Ele disse também que mandou uma mensagem para a atriz na manhã desta quarta (28), mas que estava com problemas na internet e não sabia se ela tinha respondido.

A apresentadora chegou a ligar ao vivo para Carla, mas a atriz não atendeu. "Será que ela não quer falar com você ou não quer falar comigo", disse Ana Maria.

Em uma dinâmica proposta pela apresentadora, Arthur disse considerar Gil o maior jogador da casa no momento, e também o mais fake. "Teve um momento que ele foi fake."

Ele pontuou que Pocah é a mais preguiçosa, e Fiuk o mais influenciável. Questionado sobre quem seria o vilão, ele afirmou ser a Camilla. "No meu jogo, ela é a vilã porque ela me puxou." Ele também classificou a sister como a mais fofoqueira.

Por fim, o brother disse acreditar que Pocah será eliminada no Paredão desta quinta (29).