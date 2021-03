Logo após a formação do Paredão, na noite deste domingo (14) no Big Brother Brasil 21, Projota se mostrou indignado por ter sido o indicado de Fiuk à berlinda. "Eu não consigo entender isso, de verdade, isso foi uma punhalada, na cara dura. Talvez você não enxergue isso hoje, mas você deveria", afirmou ele ao ator na cozinha da Xepa.

Fiuk respondeu que gostaria de conversar com ele. Nesse momento, Arthur começou a rir. "Isso não é engraçado, Arthur", disparou o filho de Fábio Jr.

Mas Projota comentou: "Até para mim é um pouco engraçado, até eu ri. Eu falei o dia todo, 'ele não vai votar em mim, até defendi'. Na última semana, se eu tivesse votado em você, você estaria no Paredão, não o Arthur. Faz uma semana já", disse Projota. O rapper está no Paredão com Thaís e Pocah.

Fiuk afirmou novamente que desejava conversar. Mas o rapper não se convenceu e insistiu que foi uma traição. "Tudo faz parte do jogo. Agora você me colocar como Líder, tendo pessoas que votaram em você e você preferiu votar em mim, não tem como eu aceitar isso."

"Foi uma punhalada nas costas, não estava esperando isso. Esperava ir pela casa, para ter um Bate e Volta. Mas de boa, porque eu seguro a responsa. Eu imaginava que você pudesse votar na Pocah. De boa, mas agora não tem como a gente trocar. Você falou de mudança."