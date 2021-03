Após quase nove horas de prova de resistência, Fiuk e Carla desistiram da dinâmica na manhã desta sexta-feira (19). Com isso, eles estão no Paredão. Os dois ainda podem se salvar da berlinda no domingo (21), quando vão disputar, ao lado do mais votado pela casa, a Prova Bate e Volta.

As outras duplas seguem na disputa. Os vencedores garantem imunidade, e vão disputar entre si quem fica com a liderança, e quem fica com o carro.

Patrocinada por uma montadora de carros, a prova é disputada em duplas. Uma das pessoas fica sentada em um carro numa pista de testes simulada, e o outra tem de ficar segurando uma alavanca, que faz os veículos se movimentarem

A alavanca tem que ficar acionada o tempo inteiro. A única hora em que ela pode ser solta é quando um cronômetro é acionado. Nesse momento, os dois membros da dupla devem trocar de lugar.