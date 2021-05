Magazine BBB21: Final terá shows de Karol Conká, Projota, Pocah, e Rodolffo Pela primeira vez, toda a transmissão do encerramento do reality show acontecerá diretamente do gramado da casa, onde Tiago Leifert comandará o último programa da temporada

A final do Big Brother Brasil 21, prevista para o dia 4 de maio, terá o tradicional show de encerramento com os participantes do camarote. Karol Conká, Projota, Pocah, e Rodolffo com seu companheiro de dupla Israel se apresentam no programa. Pela primeira vez, toda a transmissão do encerramento do reality show acontecerá diretamente do gramado da casa, onde Tiago ...