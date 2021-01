A cantora de funk Pocah, 26, também já estava na lista de cotados para a 21ª edição do Big Brother Brasil. Ela iniciou sua carreira em 2012 com o nome de MC Pocahontas e, atualmente, conta com mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram e 2,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Em 2019, ela assinou contrato com a gravadora Warner, ano em que trocou o nome artístico para Pocah, devido aos direitos autorais da personagem Pocahontas, da Walt Disney Pictures. Desde então a cantora lançou grandes sucessos como "Não Sou Obrigada" (2019) e "Resenha Lá Em Casa" (2019), parceria com o MC Kevin O Chris.

A carioca também usa sua visibilidade para falar de temas como feminismo e bissexualidade, e atualmente namora o produtor de eventos Ronan Souza, com quem mora em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser "O Big dos Bigs", reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do time Pipoca.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do "Não". O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.