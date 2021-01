Magazine BBB21: Cercado por mulheres da casa, Fiuk diz que coração está 'guardado' Filho de Fábio Jr. ainda afirmou que não pretende formar casal dentro da casa

A presença de Fiuk no BBB 21 (Globo) despertou o interesse de boa parte das mulheres da casa. O ator e cantor, que está no grupo de seis imunizados pelo público antes mesmo da estreia do programa, foi cercado pelas colegas de confinamento durante a noite. A cena não passou despercebida por Lucas Penteado, que quis saber se Fiuk está interessado em alguma das menina...