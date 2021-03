Magazine BBB21: Carla Diaz é a mais votada e vai para Quarto Secreto Atriz deixou a casa chorando e pedindo desculpas aos participantes

Carla Diaz foi eliminada, na noite desta terça-feira (9), no Paredão falso do BBB 21. A atriz teve 62,4% dos votos, confirmando a enquete do O POPULAR. Ela deixou a casa chorando. João Luiz teve 28,07% votos, seguido por Caio (8,25%) e Arthur (1,28%) – ao todo foram 62.655.999 votos. Tiago Liefert anunciou o resultado do falso Paredão e a reação na casa foi de sur...