Magazine BBB21: Carla dá banana a Fiuk e alerta Julieta para ter cuidado com Gil A atriz passou quase dois dias em um Quarto Secreto onde pode acompanhar e ouvir parte do que os participantes falavam

Carla Diaz retornou nesta quinta-feira (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21 vestida de dummie. A atriz passou quase dois dias em um Quarto Secreto onde pode acompanhar e ouvir parte do que os participantes falavam. Camilla de Lucas, João Luiz e Pocah foram os participantes que mais ficaram felizes com o retorno da atriz para o reality de confinamento. Na seq...