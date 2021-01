Magazine BBB21: Caio, fazendeiro de Anápolis, é o primeiro goiano confirmado O novo brother, de 32 anos, confessou que tem vontade de ser famoso, mas entra no BBB21 para jogar

O Big Brother Brasil já tem um goiano confirmado em sua edição de 2021: trata-se do fazendeiro Caio, de Anápolis. Ele foi revelado na tarde desta terça-feira (19), durante o intervalo de Vale a Pena Ver de Novo. Ao GShow, o novo brother, de 32 anos, confessou que tem vontade de ser famoso, mas entra no BBB21 para jogar. Fã do programa, ele já se inscreveu duas v...