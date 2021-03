Magazine BBB21: Arthur ganha Prova do Anjo e dá castigo do monstro a Fiuk e Juliette Como Anjo, Arthur poderá imunizar um colega no paredão desta semana, que será falso, como o apresentador Tiago Leifert já revelou aos telespectadores

O crossfiteiro Arthur Picoli, 26, venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado (6) no Big Brother Brasil 21. Como parte do seu prêmio, ele deu o castigo do monstro para dois competidores, que foram Fiuk, 30, e Juliette, 31. Além de Arthur, participaram da prova Caio, Gil, Pocah, Camilla, Viih Tube, Thaís e Projota, escolhidos por sorteio. Projota lidero...