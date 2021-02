O ator Lucas Penteado afirmou que está bem após ter deixado o BBB 21, em uma live com o também ator Lúcio Mauro Filho, 46, na madrugada desta segunda-feira (8). A rápida conversa aconteceu horas depois de Lucas ter desistido do programa e foi ao ar no Instagram de Lúcio.

"Estou bem, caso alguém queira ouvir. Estou muito bem, que não tem como ficar melhor do que do lado da minha mãe. Tamo junto, cara. Não existe lugar melhor que o nosso lar", afirmou Lucas. "Como está tudo, como está a família. Deu pra dar uma baixada de bola ou ainda está essa loucura?", indagou Lúcio. "Estou bem melhor agora", respondeu o artista de 24 anos.

Penteado comentou pensar que apenas o pai, a mãe e o irmão mais velho iriam chorar pela sua desistência do reality. "Achei que o resto do Brasil ia estar 'não quero nem saber desse cara', achei que todo mundo tava com raiva de mim", confessou.

A mãe de Lucas, que também participou da live musical, pediu para Lúcio cantar a música "Como é Grande o Meu Amor Por Você", de Roberto Carlos, em homenagem ao filho. "Esse é o amor que eu tenho pelos meus três filhos. Principalmente por esse moleque aqui", disse.

Lucas deixou o programa neste domingo (7), após uma série de desavenças e sofrer com a rejeição e atitudes dos outros colegas de confinamento. O Big Brother Brasil afirmou que "ele não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes".

Quanto à sua chegada em casa, o ator foi recebido com muita animação e carinho de sua família e fãs. Agora, o artista que participou da "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017), conta com mais de sete milhões de seguidores em seu Instagram, e internautas organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar o valor do prêmio do BBB 21 para o cantor.