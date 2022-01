A estreia do Big Brother Brasil 22, na segunda-feira (17), registrou 27.6 pontos de média e 30.2 pontos de pico –a maior audiência da TV brasileira em 2022. Foi a melhor estreia do programa em 4 anos, desde o BBB 18, quando a média foi de 30,9.

O reality show –agora comandado por Tadeu Schmidt em substituição a Tiago Leifert– foi ao ar na TV Globo de 22h15 às 23h44. A hashtag #BBB22 logo entrou na lista dos assuntos mais comentados no Twitter.

AUDIÊNCIA TAMBÉM NA INTERNET

Dos 10 termos mais buscados no Google na última segunda-feira (17), cinco estão relacionados ao programa ou à Rede Globo, de acordo com o Google Trends. Entre eles estão “Globoplay” (a plataforma de streaming da Globo), nomes de participantes do elenco do programa, como “Naiara Azevedo” e “Pedro Scooby”, “programação Globo”, e produtos patrocinadores do programa como “Fiat Pulse”, o carro que será um dos prêmios do programa.

Nesta terça-feira (18), o Big Brother Brasil continua em destaque nas buscas do Google. Dos seis termos mais buscados, cinco relacionam-se ao programa: “Linn da Quebrada”, “Maria BBB”, “Elenco BBB 22”, “Brunna Gonçalves” e “Lucas BBB 22”.

PATROCÍNIO

O plano comercial do Big Brother inclui 3 cotas de patrocínio: Brother, Camarote e Big. São elas:

COTA BROTHER — por R$ 11,8 milhões, as marcas terão direito a patrocinar as festas e a realizar provas como o ‘bate volta’. Above, Engov, Quinto-Andar e Mcdonald’s são patrocinadores nesta categoria;

COTA CAMAROTE — com investimento de R$ 69,4 milhões, empresas têm direito a participar da cobertura completa no Multishow, Chamadas e vinhetas. Também participam da edição reencontro, um dia extra para os brothers se encontrarem após o encerramento do programa. C&A, Amstel, P&G e Seara são as marcas patrocinadoras da Cota Camarote;

COTA BIG — pelo valor de R$ 91,9 milhões, as marcas poderão estar presentes em todos os pontos de acesso do reality, independentemente da plataforma. E ainda, têm espaço garantido na Prova de Resistência e Plantão BBB.

Os anúncios nos intervalos do programa têm valor de R$ 547.700,00 (30 segundos) e R$ 1.095.400,00 (60 segundos), segundo o Observatório da TV.

No mesmo dia da estreia do programa, a Globo aumentou o preço do Globoplay para novos assinantes. O valor da assinatura passou de R$ 22,90 par R$ 24,90. A empresa espera um crescimento no número de clientes durante a exibição do programa. O BBB 22 terá 95 dias de duração.