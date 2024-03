Magazine BBB 24: Giovanna é a décima quarta líder do reality Sister venceu a décima quarta prova da liderança e faturou mais R$ 20 mil nesta quinta-feira (21)

Giovanna é, mais uma vez, a nova líder do BBB 24. Sister venceu a décima quarta prova da liderança e faturou mais R$ 20 mil nesta quinta-feira (21). Com a conquista, ele garantiu uma vaga entre os dez finalistas do reality. A mineira colocou Fernanda, Leidy e MC Bin Laden no vip da semana. Ela ainda vai colocar dois brothers na mira do seu voto na sexta-feira (22). ...