Magazine BBB 22: Vyni, Jade e Paulo André são os que mais ganharam seguidores O influenciador do Ceará é o Pipoca que mais cresceu, saltando de 119 mil para 4,1 milhões de seguidores no Instagram

Um mês após a divulgação da lista de participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo), o programa continua longe de ter um nome favorito. Mas as torcidas já se movimentam e as redes mostram saltos impressionantes nos números de seguidores dos brothers. É verdade que os números eram bem díspares no início da competição, principalmente entre os grupos Pipoca e Camaro...