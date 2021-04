Magazine BBB 21: Viih Tube é a nova líder após resistir mais 14 horas dançando Além da liderança, a vencedora vai receber R$ 12 mil para gastar no aplicativo da loja de roupas que patrocinou a prova

Vitória Felício Moraes, a Viih Tube, 20, é a nova líder do Big Brother Brasil 21. Após 14 horas de uma maratona de dança, ela superou Arthur Picoli, que abandou a prova. Além da liderança, a vencedora vai receber R$ 12 mil para gastar no aplicativo da loja de roupas que patrocinou a prova. A Prova do Líder Maratona de Dança começou às 23h43 desta quinta-feir...