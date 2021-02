Magazine BBB 21: Rodrigo Bocardi diz ter sofrido ameaças de Nego Di: 'Perturbaram minha vida' O jornalista mostrou algumas mensagens que recebeu do humorista: "Os guri ‘vai’ te apagar, se liga", “Estão por invadir sua casa, seu bosta" e "Os caras vão brincar de Lego com seu corpo"

O jornalista Rodrigo Bocardi, 45, afirmou que foi ameaçado pelo ex-bbb Nego Di. Rodrigo desabafou sobre a relação com o último eliminado do BBB na última terça-feira (16), com 98,76% dos votos, em uma entrevista para a rádio CBN e afirmou que ele não é nada mais que um "valentão". "Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expu...