Rodolffo e Karol Conká aproveitaram a manhã deste sábado (20) para colocar o papo em dia. Os dois estão cada vez mais próximos no BBB 21. Recentemente, a rapper afirmou que sempre conversou com o cantor sertanejo, mas em momentos em que a maioria estava dentro da casa ou dormindo após ser alvo de criticas por alguns participantes de que ela estava se aproximando dele pelo jogo, e não por amizade.

Os dois conversaram sobre signos, sobre o jogo e sobre Rafa Kallimann, ex-mulher do cantor e ex-participante do BBB 20. Rodolffo, da dupla com Israel, disse a Conká que errou em seu relacionamento com a influenciadora digital. Os dois estiveram juntos por quatro anos e casados por dois.

"Quando eu por mim mesmo entendi que aquilo era ruim para mim (...) eu decidi pôr um basta (...) Eu tive atitude de pedir desculpa, assumir o erro e eu mesmo querer consertar. Quando eu tive essa atitude de fazer isso, tomei essa atitude, fiz o que eu fiz e a maioria dos homens que eu já troquei ideia sobre não apoiaram essa atitude. (...) Quando eu me perdoei e vomitei tudo, eu tirei toda a culpa de dentro de mim. Eu lavei minha alma completamente", disse o cantor.

"Porém, eu quis ir para o tudo ou nada. Nossa história foi linda e maravilhosa. Só que, linda e maravilhosa na cabeça dela, na minha eu tinha essa perturbação. Isso tirava o meu sono, de certa forma. Não literalmente, mas me incomodava", continuou o sertanejo

Ele disse ainda que levou meses até tomar a decisão de conversar. "Eu tive a extrema sorte de ter uma pessoa muito sábia com essa informação. Se fosse uma porra-louca, acredito que nesse momento já ia chegar ao fim (...) Durou seis meses o desligamento do nosso relacionamento depois disso. Nesses seis meses eu fiquei remoendo e sofrendo. Quando chegou ao fim verdadeiro eu estava preparado."

O processo do divórcio foi concluído em agosto de 2020. Rafa e Rodolfo se casaram em 2016 e já não viviam juntos desde 2018, embora não tivessem oficializado a separação. Após assinarem o divórcio, os dois, que vivem no mesmo condomínio em Goiânia, se reuniram na casa dela e pediram aos fãs que continuem torcendo para pela felicidade de ambos. O término teria acontecido por causa de traições.

"Ela foi muito sábia em fazer o desligamento em um processo lento para não causar dor", concluiu o cantor. Rodolffo também lembrou da postura de Kalimann dentro do BBB 20 e de como ela lidou com Flay. "A Rafa é chique", disse Karol. "Demais", concordou Rodolffo. "Ela foi a mais controlada. Não vi ela gritar, despirocar", disse a rapper, que foi corrigida pelo sertanejo: "Gritou uma vez com a Flay, né? Que virou meme".

"Nem gritou. Foi chique demais. A única coisa que eu ajeitaria nessa cena é o ângulo da fala, ela estava em pé e a Flay sentada. Você viu o que a Flay fez? Foi bonita essa discussão. A Flay falou: terminou? Ela foi elegante pra falar com a Flay, não teve baixaria. Não foi ofensivo, apesar de ser uma sequência de verdades, foi com respeito", disse a cantora.

Os dois também conversaram sobre como as personalidades podem ser influenciadas pelos signos. "Aqui dentro, eu vi que estava a pessoa que não gosto de ser, não quero ser e não sou. Não gosto de reclamação. Mas, como boa capricorniana, capricorniano é chato, é um dos signos mais chatos do zodíaco. E virginiano, são os mais chatos", disse Conká.

"Eu sou virginiano. Mas é mais controlado, parece", disse Rodolffo, ao comentar que tem amigos que são capricornianos e que são bravos. "Eu adoro virginiano perto de mim. Deve ser por isso que bateu um pá", afirmou a rapper, que disse que o irmão e os produtores dela também eram virginianos e que ela gostava de ficar perto deles.