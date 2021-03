Magazine BBB 21: Projota é o anjo da semana e ganha carro zero como prêmio João Luiz e Sarah, escolhidos para o castigo do monstro, ficarão acorrentados

Projota é o anjo da semana no BBB 21 (Globo). Além de poder dar imunidade a um colega na votação do próximo domingo (14), ele vai receber um carro da montadora que patrocinou a prova. O cantor ficou muito emocionado com a vitória na prova e chorou bastante. "Pai, esse aqui é seu", afirmou ao entrar no veículo que ganhou. Ele explicou que o pai bateu ...