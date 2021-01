O professor de geografia João Luiz Pedrosa, 24, foi confirmado para a nova temporada do Big Brother Brasil, na tarde desta terça-feira (19). Ele vai compor o grupo da Pipoca, disputando a preferência do público com os famosos do Camarote. Sua ideia é levar inteligência emocional para dentro do confinamento.

Mineiro de Santos Dumont, ele mora há um ano na cidade de Extrema com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas, e afirma ser apaixonado pela profissão de professor. Um de seus hobbies são as habilidades manuais, tanto que, durante o mestrado, abriu uma loja virtual para vender cadernos e quadros pintados por ele e uma amiga.

João Luiz afirma ser festeiro, mas coleciona outras características que podem movimentar o reality. "Sou calmo, explosivo, animado, impaciente. Um pouco de tudo. Danço quando tem que dançar, choro quando tem que chorar...", afirmou, segundo comunicado divulgado pela emissora.

A nova edição do BBB vai ao ar na próxima segunda-feira (25) com a promessa de ser "O Big dos Bigs", reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, e disputar o título com anônimos, que compunham o grupo intitulado Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB promete novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do "Não". O BBB 21 irá durar 100 dias e deve contar com 14 participantes.