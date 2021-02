Após ser eliminado do Big Brother Brasil 21 com rejeição recorde, Nego Di mudou a sua opinião sobre seus aliados dentro do programa. Em dinâmica com Ana Maria Braga no Mais Você, ele criticou Lumena, Karol Conká e Projota, e defendeu Gilberto e Sarah, que eram seus principais adversários no programa.

Na ação, o humorista deveria dizer quem dos participantes estava sujo e precisava passar por uma lavagem, e quem estava indo bem e só precisava ficar de molho.

Sobre Karol Conká afirmou: "Essa daí já bota para centrifugar direto." Também criticou Lumena e afirmou que a sister banalizou a luta contra o racismo: "Tem que lavar bastante. A Lumena, na verdade, tentei conversar com ela, mas ela disse que não queria. Ela estava colocando questões raciais em situações que eu não enxergava. Não dá para banalizar a causa. E ela inflamava muito a Karol Conká, ela tocava mais gasolina no fogo."

Questionado sobre Projota, Nego Di disse que o cantor é inteligente e ainda pode reverter a sua situação dentro do BBB. "A minha visão é que se ele tiver tempo, ele vai se ligar."

Já sobre Gilberto, Sarah e Juliette, ele mudou de opinião. "Agora, vendo de fora é fácil, a gente tem uma visão diferente." O humorista colocou os três entre seus favoritos para ganhar a disputa, assim como Caio. Pressionado por Ana Maria para falar um nome apenas como a sua aposta de levar R$ 1,5 milhão, ele disse que deve ser Caio. "Porque acho que é um cara mais neutrão, pode ser uma boa estratégia de jogo. Não olhei muito sobre ele aqui fora."

Nego Di afirmou também que, depois de saber de tudo que aconteceu, teria uma atitude diferente. "Hoje, eu posso entender que realmente algumas pessoas estão agindo errado, de má fé, manipulando as pessoas. E me deixei manipular também", afirmou.

Visivelmente abatido, Nego Di disse que vai se afastar por um tempo das redes sociais e pediu desculpas pelos erros cometidos dentro do programa. Ana Maria o aconselhou: "Às vezes, quando a gente está na vidraça, a gente acha que nunca vai passar. Como eu já tive neste lugar algumas vezes, eu posso dizer que isso também passará. E espero que as pessoas sejam empáticas e generosas com você."