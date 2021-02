Tamy Contro, a esposa de Projota, desabafou, neste domingo (7), sobre ataques e ameaças que ela e Marieva, sua filha com o cantor, recebem devido à participação do rapper no BBB 21 (Globo). Ela afirma que seu posicionamento vai de encontro com a nota oficial publicada no perfil do seu marido, e que ela não se manifestou antes por medo de prejudicá-lo no programa.

No vídeo "Desabafo da minha vida real", Tamy também criticou as interferências que da produção do reality, e explicou que estava afastada das redes porque teve que lidar com uma ameaça de morte destinada à sua filha.

"Eu vinha recebendo xingamentos, ameaças, mas eu ia me blindando da forma que dava, apagando comentário bloqueando a pessoa. Até que antes de ontem, a Marieva foi jurada de morte e aí eu fiquei muito mexida com isso. Pra mim acabou ali. Porque eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na casa deveria respingar em pessoas que estão aqui fora que não fizeram nada", disse enquanto chorava.

"Dediquei meu final de semana a isso, falando com advogado, fazendo boletim de ocorrência", explicou. Quanto às críticas direcionadas para a produção do programa, Tamy citou o áudio vazado na Internet onde o diretor Boninho fala sobre o ex-participante Lucas Penteado para Projota, e afirmou que a perseguição que o ator sofreu na casa ocorreu pelo direcionamento do programa aos confinados.

"O programa mais uma vez deu direcionamentos errados pro Projota, isso me deixa revoltada. [A produção] Fala: 'Não, o Lucas é muito gente boa, mas quando ele bebe ele tem problema. O inferno acabou, o inferno vai acabar', tipo, o Lucas é o capeta. O problema era 100% ele", disse.

Ainda sobre as interferências, Tamy continuou: "Como que podem mais uma vez dar uma narrativa errada do jogo pro Projota. Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade. Que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada. Se você vai fazer interferência, tem que ser claro. Estão fazendo umas interferências bem bosta".

Ela ressalta ainda no vídeo que os familiares dos participantes não são responsáveis por nada que aconteça no reality. " O que fizeram com a Marieva é crime. A partir de agora, tudo será levado pra frente: qualquer injúria, calúnia, difamação, qualquer coisa que fizerem relacionado a mim ou a Marieva será levado pra frente", afirma.

"É muito surreal como a pessoa acha que tem o direito de vir pra cima de mim ou da Marieva por coisas que a gente não fez", finaliza. As contas de Marieva e Tamy Contro, do Instagram, onde o vídeo foi publicado, até o momento da finalização deste texto estão bloqueadas.