Os participantes Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca, e Fiuk, Projota e Viih, do grupo Camarote, começaram o jogo do BBB 21 em casas separadas dos outros 14 jogadores.

Eles permanecerão no outro local por algum tempo não informado por Tiago Leifert. Porém, já precisam pensar em um primeiro ato do jogo. Os seis competidores terão de decidir em consenso quem será o primeiro emparedado da competição.

Tiago avisou ao grupo que eles estavam imunes na primeira semana. Porém, também disse que alguém vai ter de ser indicado ao Paredão. Apesar do ônus, o bônus foi mais comemorado.

Leifert disse que não falaria para eles quanto tempo eles permaneceriam na casa separada, mas confirmou que em breve eles poderão conhecer os demais participantes. O público de casa também não sabe.

Informar aos demais concorrentes que um deles será votado pelos seis que chegarão depois não é errado, informou Leifert. Porém, pelo que os seis competidores deram a entender, esse detalhe não será revelado por eles até o momento decisivo.