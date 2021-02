Magazine BBB 21:Líder, João diz que vai usar parte do prêmio de R$ 10 mil para casar João Luiz foi o vencedor da prova realizada na noite desta quarta-feira (24)

Além de indicar uma pessoa ao Paredão e garantir mais uma semana na casa, João, vencedor da Prova do Líder do BBB 21, também ganhou um prêmio de R$ 10 mil. O professor disse que vai usar parte do dinheiro para casar com o namorado, Igor. "Eu vou dar metade para a minha mãe, e a outra metade eu vou juntar para o meu casamento", disse ele em conversa com Viih Tube, ...