Juliette Freire, 31, já tem a maior torcida de todos os integrantes do BBB 21. Já são quase 20 milhões de seguidores. Porém, há uma torcedora ilustre nessa lista: Xuxa.

A apresentadora publicou em sua própria página um compilado de momentos da sister na última festa da líder Viih Tube. Ao fundo, a música "Ilariê" tocava.

Dessa forma que Xuxa declarou sua torcida. "Tia Xuxa torce por todos os baixinhos que dançaram minhas músicas ontem. Mas Ju e Gil, preciso dizer que estou com vocês", escreveu ela.

Na mesma postagem, a equipe da advogada e maquiadora se mostrou feliz da vida. "Xuxa! Ela vai ter um treco. A Paraíba te ama, mulher. Cheio de baixinhos e baixinhas aqui".

Juliette continua sendo sendo o maior fenômeno do BBB 21 (Globo) nas redes sociais. A advogada e maquiadora fechou mais uma semana com o maior crescimento entre todos os participantes.

Só na última semana, ela ganhou 2,2 milhões de seguidores, chegando à marca de 17,8 milhões no Instagram. Agora, já soma 19,5 milhões. O segundo participante com mais crescimento foi João Luiz, que conseguiu 600 mil novos seguidores.

Ela já bateu a amiga Viih Tube, que tem 18,6 milhões e era a participante com mais seguidores. A diferença é que Viih já entrou no programa com 16,2 milhões de seguidores, enquanto Juliette tinha pouco mais de 4.000.

De acordo com o Hype Auditor, Juliette já figura no ranking dos 20 maiores influenciadores do Brasil no aplicativo de fotos. Ela está na 17ª posição (e na 172ª posição quando se expande para os influencidores de todo o mundo). A paraibana também conquistou um engajamento superior ao das pop stars Beyoncé e Anitta, ao da socialite Kim Kardashian e ao do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.