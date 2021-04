Magazine BBB 21: Juliette ganha perfil para denunciar quem propaga ofensas e fake news Criada no domingo (4), conta @Jurídico Juliette Freire já conta com mais de dez mil seguidores

A maquiadora Juliette Freire, 31, do BBB 21, tem agora um perfil no Twitter que servirá para denunciar quem propagar ofensas, preconceitos e fake news contra a participante. A novidade foi divulgada no domingo (4) pela própria conta dela no Twitter. "Criamos nosso perfil jurídico no Twitter. Contamos com vocês para nos enviarem DM ou marcarem comentários que co...