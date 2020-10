Magazine BBB 21: Globo confirma que reality voltará a contar com famosos e anônimos No BBB 20, nomes como a cantora Manu Gavassi, o ator Babu Santana e a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, formaram o grupo "Camarote"

