Magazine BBB 21: Gilberto atende ao Big Fone, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão Decisão pode ser revertida por quem atender a ligação das 18h

A saída de Lucas Penteado não alterou a dinâmica do dia no BBB 21 (Globo). O Big Fone tocou na manhã deste domingo (7), conforme prometido pelo apresentador Tiago Leifert. Quem atendeu foi Gilberto. A voz ao telefone disse para ele ir até a despensa para pegar uma pulseira vermelha, com a qual colocaria alguém no paredão, e um colar verde, que ele usaria para imuniz...