Magazine BBB 21: 'Fui um babaca', diz Arthur sobre querer conhecer amigas da Viih O instrutor de crossfit também confirmou que levou um puxão de orelha da sua mãe pelo seu comportamento

Eliminado do BBB 21 com 61,34% dos votos, Arthur disse na manhã desta quarta (28), no Mais Você, que não mostrou a sua melhor versão no relacionamento com Carla Diaz, dentro do reality. O brother rebateu Ana Maria Braga que afirmou que ele se mostrou "zero romântico" dentro do reality. "Eu sou romântico sim, sou o cara que manda flores. Talvez, eu não tenha mostra...