SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fazendeiro Caio, 32, natural de Anápolis (GO), é um dos participantes do Big Brother Brasil 21.

Ele mora na cidade, mas trabalha, todos os dias, na propriedade de seu pai, onde plantam soja e milho e criam gado. Por ter crescido lá, é um apaixonado pelo contato com a natureza e pela vida no campo desde a infância.

Apesar de trabalhar no campo, ele não faz o estilo cowboy 24 horas por dia. "Tem lugar para usar bota e chapéu", afirma ele.

Passou por quatro faculdades, dentre elas a de Agronomia, mas não chegou a completar nenhum dos cursos. Hoje mora com a noiva, tem duas filhas --Alice, de 6 anos, de um relacionamento anterior, e Manuella, de 10 meses, com a atual.

Caio diz preferir levar a vida com leveza, mas que não foge dos embates e não tolera fofoca. Acredita que terá um bom relacionamento com os companheiros de confinamento por fazer amizades com facilidade e gostar de divertir as pessoas, mas que esse não é seu principal objetivo na casa.

Ele conta que participar do BBB era um sonho e que já se inscreveu outras vezes e que entra para jogar e não encara a casa como uma "colônia de férias". Afirma que gosta do sucesso e tem vontade de ser famoso.

Suas filhas são sua principal motivação para sair vencedor do reality. Ao mesmo tempo, serão as que mais farão falta no jogo. "Tudo que eu faço na vida é pelas minhas meninas", declara.

Caio se considera um paizão e diz que adora cozinhar, fazer o jantar da família e preparar a papinha da filha mais nova.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser "O Big dos Bigs", reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do time Pipoca.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do "Não". O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.