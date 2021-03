Sem festa, o Big Brother Brasil 21 teve uma madrugada de domingo (7) de muita contagem de votos e críticas à advogada e maquiadora Juliette Freire, 31. Até sua amiga Sarah Andrade, 29, afirmou que ela está está cada hora mais distante.

"A Juliette é uma pessoa que está descendo nas minhas prioridades. Não porque eu não goste dela, mas até porque eu não goste dela, mas até porque não é tão recíproco. Eu vejo um jogo que eu acho que lá na frente vai dar choque", disse Sarah.

O fazendeiro Caio Afiune, 32, concordou com a consultora de marketing digital e ainda sugeriu que o grupo pare de falar sobre voto com Juliette. "Ela já está querendo sair da parceria. Você pode ver que ela está discordando de tudo que nós pensamos."

Em outra conversa, Juliette voltou a ser assunto dos brothers, e Sarah acabou classificando-a como "muito emocional". Fiuk, 30, no entanto, saiu em defesa da sister: "Mas a Juliette não acho tão emocional assim. Acho ela bem inteligente", disse.

Na parte externa, Juliette conversava com Gilberto Nogueira, 29, sobre o jogo e disse que só combinará voto quando concordar e pediu que o colega não a exclua das conversas. "Não me coloque do outro lado por achar que não combino", afirmou ela.

"Por mais que eu não combine, eu escuto. Por várias vezes eu achei que me excluíam por não combinar. E tudo bem, é um direito de vocês. Só que abre margem para me afastar mais, seja de jogo ou de presença. Eu faço novos vínculos", disse Juliette.

A advogada e maquiadora também comentou sobre seu apoio a Carla Diaz, 30. "Vocês acham que é fácil enfrentar todos os meus amigos falando uma coisa e eu outra?", questionou ela. "Opiniões são opiniões", respondeu Gil.

Já em relação aos votos, algumas conversas especularam como possíveis indicados ao paredão Arthur Picoli, 26, Carla, Caio e Thaís Braz, 27. O líder, o cantor Rodolffo, 32, afirmou que Thaís pode ser sua opção, caso Carla seja imunizada pelo Anjo, Arthur.

Já Sarah revela que ela e Gil poderão indicar a cantora Pocah, 26, e logo ganha o aval de Caio. "Eu tenho que pensar em juntar voto para sair o meu", opina ele. Já Rodolffo pondera: "A Pocah eu acho que não sai para a Carla."

João Luiz Pedrosa, 24, também falou sobre voto e apontou possibilidade de ir em Arthur, chegando a alertar Carla, par romântico do crossfiteiro. Viih Tube, 20, no entanto, disse que ele não é uma opção para ela no momento. "Tenho uma amizade com ele".

Arthur, que venceu a Prova do Anjo, terá o poder de imunizar um colega e já avisou que deverá ser Projota, 34, apesar de seu envolvimento com Carla. O líder, Rodolffo, até o alertou de que ela é sua primeira opção na hora da indicação ao Paredão.