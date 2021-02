Arthur teve de ser levado a um hospital na madrugada desta sexta (19) após se machucar durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 21. O instrutor de crossfit deixou a casa por volta da 1h e voltou às 5h. Ele contou que quase desmaiou duas vezes na ambulância por causa da dor.

O brother deslocou o ombro direito. No hospital, ele revelou que foi preciso esperar reduzir o inchaço na região para que fosse possível colocar o ombro no lugar. "Eu estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância."

Arthur disse também que a recomendação médica é que ele use uma tipoia por duas semanas. "Só tirar para lavar e vida que segue. Fiquei com soro, que doideira. Vida normal. Eu fiz até ressonância. Fui bem atendido", afirmou.

Ele falou ainda sobre as medidas de segurança adotadas por causa do novo coronavírus. "O protocolo foi todo bem feito. Protetor ocular, máscara e não vi nada. Não foi aqui [o atendimento]. Demorou uns 35 minutos para chegar. Fiz ressonância e tudo... Nunca fui tão bem atendido na vida", disse. A hashtag #ForçaArthur ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta sexta (19).

Caio também se machucou durante a Prova do Líder. Chamado ao confessionário, ele teve o pé esquerdo imobilizado. Rodolffo questionou o motivo do brother não ter sido levado ao hospital. "O doutor só vem mais tarde. Eles preferiram que o médico venha ver aqui para decidir o que fazer", disse

Procurada pelo reportagem para saber detalhes dos atendimentos médicos e das lesões de ambos, a Globo não se manifestou até a conclusão deste texto.

A PROVA

Foi na segunda rodada da disputa pela liderança que Arthur se machucou. Na prova, os brothers tinham que descer uma rampa e procurar cards, que estavam escondidos em tanques de areia, slime e em uma piscina de bolinha. O jogo era eliminatório.

Na primeira rodada, só tinham oito cards e se classificavam os que conseguissem achar primeiro os cartões. Foram eles: Thaís, Viih Tube, Arthur, Gilberto, Sarah, Rodolffo, Fiuk e Caio.

Na etapa seguinte, eram quatro cards. Foi quando Arthur se machucou e deixou a prova. Já Caio, que disse ter torcido o pé ainda na primeira rodada, ficou na disputa, mesmo mancando e foi um dos primeiros a achar o cartão. Além dele, Fiuk e Sarah também se classificaram. Como o quarto card não era achado pelos outros participantes, Tiago Leifert decidiu fazer uma rodada de desempate com Thaís, Viih Tube, Gilberto e Rodolffo, que foi vencida por Gil.

Na última fase, só havia um card, que foi achado por Sarah, a nova líder. Já os outros três finalistas, Gil, Fiuk e Caio deverão decidir juntos um nome para colocar no Paredão.